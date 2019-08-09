شكرا لقرائتكم صفي الدين بسيوني يقترب من رئاسة لجنة تراخيص الأندية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل إقترب اللواء صفي الدين بسيوني من رئاسة لجنة تراخيص الأندية فى الموسم المقبل 2019 – 2020 ، فى حالة إعتذاره عن رئاسة لجنة الحكام المقرر تشكيلها خلال الأيام القليلة المقبلة.

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كان مسئولو اتحاد الكرة برئاسة ثروت سويلم المدير التنفيذى و القائم بأعمال رئيس الاتحاد قد عرضو على اللواء بسيوني رئاسة لجنة الحكام و الأقرب هو اعتذاره عن هذه اللجنة وتولي سمير عثمان رئاسة اللجنة.

أكد مسئولو اتحاد الكرة أن اللواء بسيوني سيتولى رئاسة لجنة تراخيص الأندية المحترفة التى ستشكل أيضاً خلال الأيام المقبل.