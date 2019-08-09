شكرا لقرائتكم صفي الدين بسيوني يقترب من رئاسة لجنة تراخيص الأندية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل إقترب اللواء صفي الدين بسيوني من رئاسة لجنة تراخيص الأندية فى الموسم المقبل 2019 – 2020 ، فى حالة إعتذاره عن رئاسة لجنة الحكام المقرر تشكيلها خلال الأيام القليلة المقبلة.
كان مسئولو اتحاد الكرة برئاسة ثروت سويلم المدير التنفيذى و القائم بأعمال رئيس الاتحاد قد عرضو على اللواء بسيوني رئاسة لجنة الحكام و الأقرب هو اعتذاره عن هذه اللجنة وتولي سمير عثمان رئاسة اللجنة.
أكد مسئولو اتحاد الكرة أن اللواء بسيوني سيتولى رئاسة لجنة تراخيص الأندية المحترفة التى ستشكل أيضاً خلال الأيام المقبل.
كانت هذه تفاصيل خبر صفي الدين بسيوني يقترب من رئاسة لجنة تراخيص الأندية... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.