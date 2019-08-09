شكرا لقرائتكم تدريبات خفيفة للانتاج الحربي في وقفة عرفات... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قرر الجهاز الفنى للإنتاج الحربى بقيادة مختار مختار إقامة تدريب خفيف للاعبيه السبت خلال وقفة عرفات قبل أن يحصل اللاعبين على أجازة ثلاثة أيام للاحتفال بعيد الاضحى المبارك وسط أسرهم .

وخاض الإنتاج الحربى معسكرًا مغلقًا بشرم الشيخ ثم عاد للقاهرة ليواجه نظيره خورفكان شارقة الإماراتى ويفوز عليه وديًا بهدفين مقابل هدف ، ثم واجه عجمان الاماراتى وفاز عليه بهدفين مقابل هدف ثم واجه المصرى البورسعيدى

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ومن المقرر أن يستأنف الإنتاج الحربى تدريباته الاربعاء المقبل على ستاد المصانع الحربية .

ورحل عن صفوف الانتاج الحربى أحمد رؤوف وحمادة ناصر وعبد الرحمن فاروق وكابونجا وعبد الرحمن بودى فيما انتهت إعارة محمد حسين عضل وإيهاب سمير .

وتعاقد الانتاج الحربى مع إبراهيم عبد الخالق لاعب خط وسط الاسماعيلى، و مامادو أنياس مهاجم منتخب موريتانيا ، والنيحيرى برايت سلاس ، ومحمد عبد الرازق بازوكا ، وباسم مرسى على سبيل الاعارة من الزمالك ومحمد فييرا من بتروجت