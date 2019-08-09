مباراة ليفربول ونوريتش سيتي في الدوري الإنجليزي| توقيت المباراة والقنوات الناقلة Liverpool vs...

نعرض لزوارنا الكرام مباراة ليفربول ونوريتش سيتي في الدوري الإنجليزي، حيث يحل فريق نوريتش سيتي ضيفا على فريق ليفربول اليوم الجمعة الموافق 9 أغسطس 2019 على أرضية ملعب الأنفيلد معقل الريدز في افتتاحية الدوري الإنجليزي الممتاز (البريميرليج).

وسنقوم في هذا المقال بنشر توقيت مباراة ليفربول ونوريتش سيتي والقنوات الناقلة، وكذلك سنقوم بمتابعة أحداث اللقاء اليوم لحظة بلحظة، فتابعونا.

مباراة ليفربول ونوريتش سيتي في الدوري الإنجليزي

تنطلق اليوم الجمعة صافرة بداية الدوري الإنجليزي الممتاز، والبداية مع مباراة الليلة بين وصيف البطولة العام الماضي فريق ليفربول برصيد 97 نقطة وبفارق نقطة واحدة عن حامل اللقب مان سيتي، وفريق نوريتش سيتي الصاعد حديثا للدوري الإنجليزي الممتاز.

ويدخل فريق ليفربول برغبة كبيرة للفوز بالمباراة وتحقيق النقاط الثلاث وتقديم عرض قوي قبل مباراة الفريق القادمة، والتي سيلتقي فيها مع تشيلسي على لقب بطولة السوبر الأوروبي والتي ستقام يوم الأربعاء القادم 14 أغسطس 2019.

بينما على الجانب الآخر يسعى فريق نوريتش سيتي لتقديم عرض قوي في مباراة الليلة من أجل بداية قوية أمام الوصيف لتساعده في مشوار البطولة الصعب.

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موعد مباراة ليفربول ونوريتش سيتي والقنوات الناقلة

تنطلق مباراة الجمعة في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة، العاشرة مساء بتوقيت مكة المكرمة، وتنقل مباراة الليلة على الهواء مباشرة عبر قناة beIN sport hd2، وكذلك عبر تطبيق beIN connect، ويدير اللقاء تحكيميا الحكم مايكل أوليفر.

ويتوقع أن تكون تشكيلة ليفربول كالتالي:

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: روبيرتسون، فان دايك، جويل ماتيب، أرنولد.

خط الوسط: فابينيو، هندرسون، فاينالدوم.

خط الهجوم: ماني، فيرمينيو، صلاح.

ويتوقع أن يبدأ مدرب نوريتش سيتي دانييل فاركي بالتشكيلة التالية:

حراسة المرمى: تيم كرول.

خط الدفاع: جمال لويس، بين جودفري، زيمرمان، ماكس أروزن.

خط الوسط: ماريو فرانشيش، كيني ماك لين، أونيل هيرنانديز، ماركو شتيبرمان.

خط الهجوم: إميليانو بوينديا، تيمو بوكي.

وسنقوم عبر موقعنا بمتابعة أحداث مباراة ليفربول ونوريتش سيتي لحظة بلحظة، فتابعونا.