موعد مباراة ليفربول ونوريتش سيتي اليوم في افتتاح مباريات الموسم الجديد من الدوري الانجليزي الممتاز...

متابعينا الأعزاء يسعدنا أن نكون معكم اليوم من خلال موقعنا عرب نيوز، لنقدم لكم هذا المقال عن مباراة ليفربول الانجليزي ضد نوريتش سيتي، الصاعد هذا الموسم للدوري الممتاز، في ضربة البداية للبطولة الأقوى على مستوى العالم،ونحن من خلال هذا المقال سنقدم لكم كافة تفاصيل المباراة الهامة، من التشكيل المتوقع وموعد المباراة والقناة الناقلة ومعلق المباراة، وكل التفاصيل التي يبحث عنها متابعينا في كل مكان، ونرجو أن نوفق وأن ينال المقال على رضائكم.

تنطلق المباراة الليلة في تمام التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، العاشرة مساءً بتوقيت السعودية، في الجولة الأولى من بطولة الدوري الانجليزي الممتاز، وتنقل المباراة من خلال قناة بي إن سبورت القطرية، وتقام على ملعب أنفيلد معقل الليفر.

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موعد مباراة ليفربول ونوريتش سيتي اليوم

المباراة توقيت المباراة القنوات الناقلة ملعب المباراة ليفربول *نوريتش سيتي 21.00 بتوقيت القاهرة،22.00 بتوقيت مكة المكرمة بي إن سبورتHD2 أنفيلد

فريق ليفربول

أنهى ليفربول الموسم الماضي وصيف لبطل الدوري الانجليزي برصيد 97 نقطة، بفارق نقطة واحدة عن بطل الدوري مانشسترسيتي الذي جمع 98 نقطة، وكان الريدز قد أستهل الموسم بالهزيمة من السيتي، في بطولة الدرع الخيرية بركلات الترجيح 4-5، ويريد اليوم انطلاقة قوية في الموسم الجديد، ليرسل رسالة لمنافسيه أنه عازم على الحصول على اللقب الغائب عنه منذ 30 عام.

فريق نوريتش سيتي

فريق نوريتش سيتي الصاعد هذا العام بعد غياب ثلاث مواسم عن البريمرليج، في الشامبيونشيب الذي أحرز لقبه الموسم الماضي، ليصعد هذا الموسم إلي الدوري الانجليزي الممتاز، ويسعى نوريتش سيتي إلي أحداث مفاجئة أما وصيف بطل الدوري الانجليزي بالخروج بنتيجة إيجابية.

التشكيل المتوقع لليفربول اليوم

حراسة المرمى: اليسون.

خط الدفاع: روبرتسون، فان دايك، ماتيب، أرنولد.

خط الوسط: ويجنالدوم، فابينيو، هندرسون.

خط الهجوم: محمد صلاح، فرمينيو، أوريجي.

معلق مباراة ليفربول ونوريتش سيتي اليوم

أعلنت مجموعة قنوات بي إن سبورت أن المعلق التونسي الشهير رؤوف خليف، سيكون معلق المباراة اليوم على قناة بي إن سبورتHD2