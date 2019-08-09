موعد مباراة ليفربول ونوريتش سيتي في البريميرليج والقناة الناقلة

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365: عشاق الساحرة المستديرة على موعد اليوم الجمعة مع عودة منافسات الدوري الإنجليزي البريميرليج والدوري الفرنسي. الخليج 365 الرياضي يستعرض أبرز مواعيد مباريات اليوم الجمعة والقنوات الناقلة لها: 09:00 ـ ليفربول vs نوريتش سيتي ـ القناة الناقلة: بى أن سبورت 2 HD الدوري الفرنسي 08:45 ـ موناكو vs أولمبيك ليون ـ القناة الناقلة: بى أن سبورت 6 HD

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