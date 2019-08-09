طارق يحيى يقرر إقامة مباراة ودية بين الأبيض ونادي 6 أكتوبر

قرر طارق يحيى، المدير الفني لفريق الكرة بالزمالك، إقامة مباراة ودية، غدًا السبت، مع نادي ٦ أكتوبر، فى إطار الاستعدادات الجادة للقاء ديكادها بطل الصومال، المقرر لها يوم ١٦أغسطس الجاري في ذهاب دور الـ٦٤ لدوري أبطال أفريقيا.
الصومال في دور الـ64 لدوري أبطال أفريقيا، التي كان مقررًا إقامتها أول أيام عيد الأضحى، وبناءً عليه عدّل الجهار الفني بقيادة طارق يحيى، المدير الفني للفريق، خطة إعداد الفريق ليقيم مباراة ودية، غدًا السبت، مع نادي 6 أكتوبر.
كان الزمالك تلقى خطابًا من الاتحاد الأفريقي بتأجيل مباراته مع ديكادها بطل
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