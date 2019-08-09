رياضة | تفاصيل عقد نيمار مع ريال مدريد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تفاصيل عقد نيمار مع ريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية عالمية وإسبانية أن ريال مدريد تصدر سباق الصراع على ضم البرازيلي نيمار جونيور دا سيلفا نجم باريس سان جيرمان في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأفاد موقع جول العالمي بأن برشلونة سيخسر سباق الصراع على ضم نيمار خاصة مع فشل إدارة النادي الكتالوني في الاستغناء عن نجم الفريق البرازيلي فيليب كوتينهو هذا الصيف.

وذكر الموقع العالمي أن كوتينهو رفض الرحيل على سبيل الإعارة إلى توتنهام كما أصبح من الصعب عليه العودة إلى إنجلترا مع اقتراب غلق سوق الانتقالات الصيفية الحالية.

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وأوضح موقع جول أن ابتعاد برشلونة عن سباق نيمار دفع ريال مدريد للانقضاض على الصفقة والتقدم بعرض رسمي إلى باريس سان جيرمان تزيد قيمته عن 100 مليون يورو.

كما أفادت صحيفة سبورت الإسبانية بأن ريال مدريد تقدم بعرض إلى PSG شمل الاستغناء عن الكرواتي لوكا مودريتش بالإضافة إلى 120مليون يورو للفوز بخدمات نيمار قبل أن يتم حذف اسم مودريتش من قائمة الملكي أثناء مواجهته الودية لريد بول سالزبورج النمساوي.

وأكد الموقع العالمي أن نيمار سيوقع على عقد لمدة لخمسة مواسم وراتب سنوي قد يصل إلى 25 مليون يورو وهي القيمة التي لا يمكن لبرشلونة دفعها في ظل استمرار كوتينهو الذي يحصل على 23 مليون يورو سنوبا من البلوجرانا.

يذكر أن نيمار انضم إلى باريس سان جيرمان 2017 من برشلونة في صفقة تاريخية كلفت خزائن باريس سان جيرمان 222 مليون يورو وشارك نيمار معه في 58 مباراة وسجل 51 هدفا وصنع 29 تمريرة حاسمة.