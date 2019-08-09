رياضة | بالوتيلي يقترب من الانتقال لهذا النادي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بالوتيلي يقترب من الانتقال لهذا النادي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اقترب النجم الإيطالي ، ماريو بالوتيلي ، مهاجم فريق مارسيليا السابق ، من الانتقال لصفوف فلامنجو البرازيلي ، خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

وأوضحت صحيفة فوتبول إيطاليا : يقترب الدولي الإيطالي ماريو بالوتيلي من الانتقال الفلامنجو البرازيلي ، حيث سيحصل على 15 مليون يورو حتى ديسمبر 2021 ، وفقًا لصحيفة لا جازيتا ديلو سبورت ، نيكولو شيرا وسكاي سبورت إيطاليا ، فإن مهاجم إنتر ميلان وميلان وليفربول ومانشستر سيتي ونيس ومارسيليا يتفاوض بشأن التفاصيل .

وتابعت الصحيفة الإسبانية : اللاعب حاليًا حر ، لذلك يمكنه الحصول على رسوم تسجيل دخول رائعة بالإضافة إلى راتب قوي قدره 4.5 مليون يورو سنويًا ، أفادت التقارير أنه يمكن أن يوقع عقدًا حتى 31 ديسمبر 2021 .

وأنهت : هناك تطور آخر مثير للاهتمام ، حيث أن شقيقه - إينوك بارواه - يجري محادثات بشأن الانتقال إلى نادي بوافيستا البرازيلي ، ويأتي ذلك بعد أن أكمل دانييلي دي روسي انتقاله إلى بوكا جونيورز ، مرة أخرى كوكيل حر بعد أن تم إنهاء عقده مع روما ، يبلغ بالوتيلي التاسعة والعشرين من العمر الأسبوع المقبل ، كما أنه مرتبط مع فيورنتينا وهيلاس فيرونا.