رياضة | نيمار اختار ريال مدريد ولكنه ينتظر تحقيق المعجزة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نيمار اختار ريال مدريد ولكنه ينتظر تحقيق المعجزة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكدت تقارير صحفية اسبانية أن البرازيلي نيمار داس يلفا لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي، غير واثق في تقديم نادي برشلونة الاسباني عرضًا لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وذكرت صحيفة "سبورت" الاسبانية أنه لا توجد أي تأكيدات معلنة من البرازيلي "نيمار" بشأن انتقاله لبرشلونة الاسباني هذا الصيف، وذلك لأن اللاعب ووالده ليس لديهما الثقة الكاملة في عرض النادي الكتالوني.

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وأضافت الصحيفة الاسبانية أن "نيمار" لا يرغب في حرق نفسه بإعلان رغبته في الانتقال لنادي برشلونة فقط، ثم لا يتجاوب معه النادي الكتالوني، لأنه في هذه الحالة أبواب ريال مدريد ستغلق في وجهه وسيتحتم عليه البقاء مع باريس سان جيرمان.



وكانت تقارير صحفية أكدت رغبة نادي برشلونة في الحصول على خدمات "نيمار" خلال الميركاتو الصيفي، لكن إدارة باريس سان جيرمان تضع العراقيل أمام النادي الكتالوني، لرغبتها في عدم إتمام الصفقة بسبب الخلافات بين الناديين.



في الوقت نفسه يسعي نادي ريال مدريد بقوة لحسم التعاقد مع البرازيلي "نيمار" خلال الفترة الحالية.