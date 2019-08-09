شكرا لقرائتكم ناشئو اليد يخوضون مواجهة مع تايوان بالدور الأول من كاس العالم فى مقدونيا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يخوض فى الثانية و النصف ظهر الجمعة ، منتخب ناشئين كرة اليد مواليد 2000 بقيادة مديره الفنى مجدى أبو المجد نظيره التايوانى فى ثالث لقاءاته بالدور الأول من كأس العالم المقام فى مقدونيا . و يتضمن برنامج منتخب ناشئين كرة اليد اليوم ، تناول الإفطار فى التاسعة صباحا على ان يعقبه محاضرة لشرح النقاط الفنية للمباراة فى الحادية عشر قبل التوجه إلى صالة اللقاء . Advertisements ويقع منتخب ناشئى اليد ضمن المجموعة الثانية التى تضم كلاً من فرنسا والسويد والمجر وكندا وتايوان. وتضم قائمة منتخب مصر كلاً من اللاعبين عبدالرحمن حميد، ومؤمن حسام، ومازن رضا، وإبراهيم السيد، وعمر عطية، ومهاب سعيد، وسيف هاني، وحسن قداح، وزياد عبدالعال، ومحمد سمير، ويوسف علاء الدين، ويوسف أحمد حسن، وعبدالفتاح علي، وأحمد هشام السيد، وعمر لطفي، وياسر سيف.

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