شكرا لقرائتكم الزمالك يجس نبض طارق يحيى للانضمام للجهاز الفني الجديد بقيادة مدرب أجنبي... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل دخل مسئولو نادى الزمالك برئاسة مرتضى منصور فى مفاوضات غير مباشرة مع طارق يحيى المدير الفنى المؤقت حاليًا للفريق، من أجل "جس نبضه" حول إمكانية موافقته على الانضمام للجهاز الفنى الجديد الذى سيقوده مدير فنى أجبنى، لاسيما وأن مسئولو القلعة البيضاء يرغبون فى تشكيل جهاز معاون للخواجة المنتظر يضم بعض العناصر التى تتمتع بخبرة كبيرة فى الدورى المصرى، من أجل تسهيل مهمته فى دراسة الفريق وكذلك الفرق الأخرى التى سيواجهها سواء بالدورى أو فى القارة الأفريقية.

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وإستطلع بعض المسئولون بالقلعة البيضاء بطريقة غير مباشرة، رأى طارق يحيى فى إمكانية التنازل عن منصب الرجل الأول، والانضمام للجهاز المعاون الذى سيقوده المدير الفنى الأجنبى، وأكد "إيدر" إنه لا يمكن أن يتأخر عن خدمة الزمالك الذى يعتبره "بيته الثانى" والذى ساهم فى صناعة اسمه فى عالم الساحرة المستديرة، إلا إنه رفض ابداء موافقة أو رفض فى الوقت الحالى حول انضمامه للجهاز المعاون، مؤكدًا أن كل شئ سيكون بأوانه وإن تركيزه فى الوقت الحالى منصب على مواجهة ديكادها بطل الصومال.

ويلتقى الزمالك يوم الجمعة القادمة مع ديكاداها الصومالى، على استاد بتروسبورت، فى ذهاب دور الـ64 لدورى أبطال إفريقيا.