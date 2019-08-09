شكرا لقرائتكم الأهلى يطالب الشناوي بإغلاق ملف الرحيل والتركيز في حماية عرين الفريق... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل طالب مسئولو النادي الأهلي محمد الشناوي حارس الفريق، بإغلاق ملف الرحيل عن النادي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية تماماً نظراً لحاجة الفريق لجهوده خاصة وأن الاهلي قام بقيد 3 حراس مرمى فقط في القائمة الأفريقية وسيكون من الصعب التعاقد مع أي حارس بديل الصيف الجاري حال الموافقة على رحيل الشناوي الذى يُعد الحارس الأساسي للفريق حالياً.

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وعلمت مصادر مطلعة أن مسئولو النادي تحدثوا مع الشناوي مؤخراً وطالبوه بعدم الحديث في ملف الرحيل حالياً مهما كانت الإغراءات وأن يصب تركيزه خلال الفترة المقبلة في الدفاع عن عرين الفريق.

ويأتي طلب الاهلي للشناوي الذى يُقدم عروض جيدة مع الاهلي ومنتخب مصر خلال الفترة الأخيرة تزامناً من العروض الخارجية التى تلقاها الحارس الدولي ويأتي في مقدمتها عروضاً من أندية تركية وفرنسية حيث تابعت هذه الأندية حارس الاهلي في بطولة أمم أفريقيا الأخيرة التى ودعتها مصر من دور الـ16 بالخسارة من جنوب أفريقيا وكان الشناوي نجم المنتخب الأول فيها.