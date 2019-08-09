إيقاف بث قنوات بي أوت كيو "beoutQ"....وأنباء عن عودة الخدمة مساء اليوم

توقف بث قنوات "beoutQ" (بي أوت كيو) الرياضية، منذ أول أمس الأربعاء، وأكد عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، إغلاق حساباتهم على الشبكة وإيقاف البث، حول العالم.

ولم يجد مشاهدو شبكة القنوات أي بيان رسمي من المسئولين عنها لمعرفة ما حدث، وهو ما يطرح سؤالًا على المتابعين عبر "تويتر" إما أن قنوات بي أوت كيو قد أُغلقت أو إما أن هناك عمليات صيانة تتم في أجهزة القنوات وستعود خلال ساعات.

في حين نشرت صفحة غير موثقة منسوبة لـ "بي أوت كيو"، تحت اسم "بي اوت كيو @BEOUTQ_SQ"، عبر موقع "تويتر"، "تغريدة" مرفقة بفيديو، جاء فيها: "عملاءنا الكرام...ستعود الخدمة يوم الجمعة مساء ولكن سيكون هناك تحديث، إن أردت أن تعمل قنوات #بي_آوت_كيو على أكمل وجه فعليك أن تشاهد الفيديو".

وكانت شبكة قنوات "بي أوت كيو" نوهت منذ فترة إلى القيام بمجموعة من التحديثات لشبكة القنوات دون تحديد الموعد.

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وتنقل قنوات "بي أوت كيو"، منذ منتصف عام 2017، بطولات تنفرد بها شبكة "بي إن سبورت" القطرية، ومن بينها كأس العالم والبطولات القارية ودوريات الأبطال والدوريات الأوروبية.

وحاولت شبكة "بي إن سبورتس" طوال الأشهر الماضية إيقاف نظيرتها "بي أوت كيو" عبر شكاوى عديدة.