شكرا لقرائتكم الزمالك يخطط لإستعادة عمر جابر من بيراميدز فى موسم 2020/ 2021... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل بدأ مسئولو نادى الزمالك فى التخطيط لموسم 2020/ 2021، وذلك بوضع عمر جابر الظهير الأيمن السابق للفريق الأبيض والحالى لبيراميدز ضمن حسابات العودة بعد الموسم القادم.

وأكد مرتضى منصور رئيس القلعة البيضاء، إنه اتفق مع مالك نادى بيراميدز على ضم عمر جابر ظهير أيمن الفريق فى الموسم بعد القادم، خاصة بعدما تعثرت المفاوضات حول ضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، نظرًا لتمسك بيراميدز بوجود اللاعب، فضلاً عن استمرار التونسى حمدى النقاز وحازم إمام بصفوف الفارس الأبيض.

يذكر أن الثنائى عمر جابر ورجب بكار لاعبا بيراميدز كانا ضمن حسابات الانضمام إلى القلعة البيضاء فى فترة الانتقالات الصيفية الجارية ولكن تعثر إنتقال أحدهما إلى القلعة البيضاء نظرا لتمسك ناديهم بجهودهما وقيدهما فى قائمة الفريق الأفريقية.