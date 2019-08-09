شكرا لقرائتكم باهر المحمدى يغضب و الإسماعيلى يدرس رفع عقده لـ5مليون جنيه سنويًا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يدرس مسئولى النادى الإسماعيلى تعديل عقد باهر المحمدى الظهير الأيمن للفريق ورفعه لخمسة مليون جنيه سنوياً فى محاولة لإحتواء غضب اللاعب الدولى الذى يتقاضى مليون جنيه فقط لاسيما بعد التعاقدات الجديدة التى أبرمها النادى وكانت سبباً فى غضب اللاعب لعدم تقديره مادياً .

ويرتبط المحمدى بتعاقد مع الاسماعيلى يمتد حتى نهاية 2023 بعدما قام الموسم الماضى بتمديد تعاقده مع الدراويش لمدة خمسة مواسم كاملة ، وشارك المحمدى مؤخراً مع منتخب مصر فى كأس الأمم الأفريقية التى أقيمت بالقاهرة .

وكان الاسماعيلى قد رفض عروضاً خليجية للتعاقد مع المحمدى خوفاً من ثورة الغضب الجماهيرى لاسيما بعد رحيل الثنائى محمود متولى للأهلى ومحمد عواد للزمالك.

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وتعاقد الإسماعيلي مع بيكيتى سيلفا من الشعلة السعودي وأحمد مدبولى ومحمود عبد العاطي دونجا من الزمالك بالإضافة لشراء شيلونجو بشكل نهائى فضلا عن التعاقد مع العراقي همام طارق وخليل حجي نيمار وحمدي الزوي .

ورحل عن الاسماعيلي كل من محمد عواد للزمالك ومحمود متولي للأهلي وابراهيم عبد الخالق للإنتاج الحربي وطارق طه لبيراميدز .