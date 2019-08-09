شكرا لقرائتكم مفاوضات بين اتحاد الكرة والشركو الراعية لإقامة مباراة السوبر خارج مصر... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل جدد اتحاد الكرة محاولاته مع الشركة الراعية للكرة المصرية، لإقامة مباراة السوبر المحلى بين الأهلى والزمالك المحدد لها يوم 18 سبتمبر المقبل خارج مصر بعدما تعذر إقامة المباراة على ستاد القاهرة بسبب استمرار أعمال الصيانة والإصلاحات به عقب إنتهاء بطولة أمم افريقيا 2019.
كان اتحاد الكرة يرغب فى إقامة مباراة السوبر بين الأهلى والزمالك على ستاد القاهرة، وبحضور جماهيرى، قبل أن يصطدم بعدم الإنتهاء من أعمال الصيانة فى الموعد المحدد للقاء ، وجدد اتحاد الكرة اتصالاته بالشركة الراعية لتحديد المكان الجديد لمباراة السوبر.
تسير المحاولات الحالية فى إتجاهين الأول إقامة المباراة فى الخارج وتحديدا فى السعودية أو الكويت لاسيما وأن الشركة كان لديها عروضا من قبل إستضافة السوبر هناك، وفى حالة تعذر ذلك سيكون الاتجاه الثانى هو إقامة المباراة على ستاد السلام أو برج العرب بالإسكندرية.
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