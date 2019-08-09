"انطلاق الدوري الإنجليزي"... صلاح يقود ليفربول أمام نوريتش سيتي

تنطلق اليوم الجمعة منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج"، وذلك بإقامة مباراة واحدة تجمع بين فريقى ليفربول ونوريتش سيتي بملعب "أنفيلد".

ومن المقرر أن يقود المحترف الدولي المصري محمد صلاح فريق ليفربول في تلك المباراة المرتقبة في افتتاحية الدوري الإنجليزي لموسم 2019\2020.

ويسعى فريق ليفربول بقيادة المدير الفني الألماني يورجن كلوب، إلى انطلاقة قوية في الدوري الإنجليزي، وتخطي خسارته الأخيرة أمام مانشستر سيتي في كأس الدرع الخيرية بركلات الترجيح، والتي شهدت إهدار محمد صلاح العديد من الفرص.

وكان فريق ليفربول المحترف ضمن صفوفه محمد صلاح قريب من حصد لقب الدوري الإنجليزي الموسم الماضي، إلا أنه تعثر في عدد من المباريات ليفقد لقب الدوري لحساب غريمه مانشستر سيتي بقيادة بيب جوارديولا.

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و يشارك فى مسابقة الدورى الانجليزى بموسم 2019 – 2020، 20 فريقاَ وهم أرسنال وأستون فيلا وتشيلسي وايفرتون، وليفربول، ومانشستر سيتي، ومانشستر يونايتد، ونيوكاسل يونايتد، وساوثهامبتون، ووست هام يونايتد، وليستر سيتي، ونوريتش سيتي، وواتفورد، وبيرنلي، وكريستال بالاس، وشيفيلد يونايتد، وولفرهامبتون، وبورنموث، وبرايتون، وتوتنهام.

يذكر أن أندية كارديف سيتي وفولهام وهدرسفيلد تاون هبطت لدوري الدرجة الأولى "تشامبيونشيب" بنهاية الموسم المنقضى.