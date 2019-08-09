اليوم.. صلاح يقود ليفربول أمام نورويتش في انطلاقة "بريمييرليج"

محمد اسماعيل - القاهرة - لندن- أ ش أ:

يقص الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول اليوم الجمعة، شريط افتتاح النسخة الجديدة لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز (بريمييرليج) عندما يواجه ضيفه نورويتش سيتي، العائد مرة أخرى للبطولة، على ملعب (آنفيلد)، الذي أصبح بمثابة القلعة الحصينة للفريق الأحمر منذ الموسم الماضي.

ولم يتلق ليفربول أي خسارة في آنفيلد الموسم الماضي، وكانت هزيمته الوحيدة خارج ملعبه أمام مانشستر سيتي، الذي توج بلقب البطولة للموسم الثاني على التوالي، على حساب (الريدز).

ويبدأ السيتي حملة الدفاع عن لقبه غدا السبت، حينما يحل ضيفا على وست هام يونايتد، فيما يخوض تشيلسي، بقيادة مدربه الجديد فرانك لامبارد، مواجهة من العيار الثقيل مع مضيفه مانشستر يونايتد، بعد غد الأحد، ويأمل ليفربول، الذي توج في شهر يونيو الماضي ببطولة دوري أبطال أوروبا، في استعادة لقب الدوري الإنجليزي الغائب عن خزائنه منذ عام 1990.

وسيقود النجم المصري محمد صلاح فريقه ليفربول في انطلاقة مشواره اليوم نحو تحقيق اللقب، فيما تحوم الشكوك حول مشاركة السنغالي ساديو ماني بعد عودته متأخرا من الإجازة الصيفية بسبب مشاركته مع منتخب بلاده في بطولة أمم أفريقيا التي نظمتها مصر في الفترة من 21 يونيو إلى 19 يوليو الماضيين وتوج المنتخب الجزائري بلقبها بالفوز على السنغال 1-0.

كما يبدو موقف جيمس ميلنر غامضا من المشاركة، خاصة بعد غيابه عن مباراة الدرع الخيرية أمام مانشستر سيتي بسبب إصابته في العضلات.

وباستثناء ذلك، تبدو صفوف ليفربول مكتملة تماما، وهو ما يضع أمام الألماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول العديد من الخيارات الأخرى، بما في ذلك المدافع جو جوميز، المتوقع أن يلعب دورا حاسما بالموسم المقبل.

وفي الوقت الذي دخلت فيه الفرق المشاركة في البطولة بقوة في سوق الانتقالات الصيفية، فإن كلوب وضع ثقته الكاملة في التشكيلة الحالية للفريق، التي يرى أنها جيدة بما فيه الكفاية للمنافسة مرة أخرى على اللقب هذا الموسم.

وقال كلوب - في تصريحات صحفية معلقا على ذلك - "استثمرنا في الفريق جيدا في الموسم الماضي. لدينا الآن فريق قوي، والآن دعونا نعمل مع اللاعبين ونرى ما الذي ينبغي أن نقوم به لاحقا. التعاقد مع لاعبين جدد ليس حلا وحيدا على الإطلاق".

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وتابع: "يجب ألا نتعاقد مع صفقات جديدة لمجرد قيام الفرق الأخرى بضم لاعبين جدد لقوائمها. هذا لا معنى له، الأمر لا يتعلق بذلك، وإذا جلس أحد وألقى نظرة على قائمة الفريق الحالية، فسيكتشف هل نحن بحاجة للمزيد من اللاعبين أم لا؟".

أما مانشستر سيتي، فقد يستعين - في بداية مشواره غدا - بالوافدين الجديدين جواو كانسيلو ورودري في قائمته الأساسية أمام وست هام يونايتد.

وتعززت صفوف سيتي بعودة لاعبه آيمريك لابورتي، الذي غاب عن مباراة الدرع الخيرية الأحد الماضي، في حين يفتقد لخدمات جناحه الألماني ليروي ساني بسبب الإصابة التي تعرض لها خلال مباراة الدرع الخيرية.

وسيكون ملعب أولد ترافورد محط الأنظار بعد غد الأحد، عندما يستضيف مباراة مانشستر يونايتد وضيفه تشيلسي، خاصة بعدما تكبدت خزينة مانشستر يونايتد أموالا طائلة في انتقالات الصيف، حيث دفع 80 مليون جنيه إسترليني (100 مليون دولار) للتعاقد مع المدافع الإنجليزي هاري ماجواير فقط ، وبعد استغناء تشيلسي عن خدمات نجمه البلجيكي إيدين هازارد.

ومع تولي الإنجليزي فرانك لامبارد، الهداف التاريخي لتشيلسي، تدريب الفريق أصبحت الجماهير تشعر بقدر من التفاؤل بشأن قدرة تشيلسي على خوض سباق المنافسة على اللقب مرة أخرى.

وحول ذلك يؤكد النجم الإسباني خوان ماتا لاعب وسط مانشستر يونايتد الذي لعب بجوار لامبارد قبل ذلك في صفوف تشيلسي، أن النجم الإنجليزي السابق سينجح في مهمته الجديدة كمدرب مع تشيلسي، وقال ماتا عن زميله السابق "إنني متأكد من استعداده لتلك المهمة. أتمنى له النجاح، ولكن ليس في المباراة الافتتاحية".

وأوضح ماتا أن "المباراة الأولى في الموسم ستكون تحديا صعبا، حيث سنواجه تشيلسي، الذي يملك مدربا جديدا، وأجرى بعض التغييرات في الفريق ولذلك ستكون انطلاقة مميزة إذا حققنا الفوز".

وتشهد الجولة الأولى من الدوري الانجليزي خروج فريقي شيفيلد يونايتد وأستون فيلا لملاقاة مضيفيهما فريقي بورنموث وتوتنهام هوتسبير على الترتيب غدا، فيما يلتقي كريستال بالاس مع ضيفه إيفرتون وبيرنلي مع ساوثهامبتون وواتفورد مع برايتون في اليوم نفسه ويواجه آرسنال مضيفه نيوكاسل، وليستر سيتي مع وولفرهامبتون في ختام الجولة بعد غد.