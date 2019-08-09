ملف الخميس.. اقتراب دياز من الزمالك.. والقبض على المتهم بالعنصرية ضد صلاح

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:
شهد يوم أمس الخميس العديد من الأحداث الهامة التي نستعرضها في التقرير التالي:
اتفاق مبدئي.. خطوة واحدة تفصل دياز عن الزمالك
إلقاء القبض على المتهم بنشر تغريدة عنصرية ضد محمد صلاح
صفقة جديدة للإسماعيلي لتعويض رحيل متولي للأهلي
اتحاد السلة يوقف لاعب المنتخب.. والأخير يرد على "امتناعه عن الانضمام"
نيقوسيا القبرصي يقطع الطريق على الزمالك ويتعاقد مع توماس دول
مران الزمالك.. عودة طارق حامد.. وتأهيل قوي للاعبين.. وتجهيز علاء
شكوى من إصابة متكررة.. رمضان صبحي يثير القلق بمران الأهلي
ضربة قوية للسيتي وبايرن بعد الكشف عن إصابة ساني
صفقة بيع نهائي.. ثنائي جديد بالأهلي يقتربان من الجونة
الزمالك يُقدم ملفًا كاملاً بأزمة كهربا لاتحاد الكرة
منفذ لبيع تذاكر مباراة الأهلي واطلع برة باستاد الإسكندرية
جوائز الأفضل في دوري الأبطال.. صلاح يغيب.. وليفربول يسيطر
النادي البرتغالي يصعد للفيفا.. تطور جديد في أزمة كهربا
رسمياً.. تأجيل مباراة ذهاب الزمالك وبطل الصومال إلي ما بعد العيد الأضحى
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