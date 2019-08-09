رياضة | بعد تأجيل مواجهة بطل الصومال.. الزمالك يواصل التدريبات على ملعب النادي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بعد تأجيل مواجهة بطل الصومال.. الزمالك يواصل التدريبات على ملعب النادي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يؤدي فريق الزمالك، تدريباته اليوم الجمعة على ملعب النادي استعدادا لمواجهة ديكاداها بطل الصومال في ذهاب دور الـ 64 لدوري أبطال أفريقيا

وكان الجهاز الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك بقيادة طارق يحيى المدير الفني، قد قرر خوض لقاء ودي غدا السبت أمام فريق 6 أكتوبر، وذلك على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر النادي.

ويستعد الزمالك لخوض مواجهة ديكاداها بطل الصومال في ذهاب دور الـ 64 لدوري أبطال أفريقيا والمقررة إقامتها الجمعة 16 أغسطس الجاري.