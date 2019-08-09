رياضة | بيراميدز يواصل الاستعداد لبطل الكونغو

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بيراميدز يواصل الاستعداد لبطل الكونغو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يواصل الفريق الأول لكرة القدم، بنادي بيراميدز، تدريبه الأساسي مساء أمس الخميس، بإستاد الدفاع الجوي قبل مواجهة النجمة الكونغولي غدا السبت في الثامنة مساء بدور الذهاب بالدور التمهيدي الأول بالبطولة الكونفدرالية.

ووضع الفرنسي سباستيان ديسابر، المدير الفني للفريق، الرتوش الأخيرة للتشكيل الأساسي الذي يخوض به مواجهة الغد المرتقبة، ويتبقى فقط التدريب الختامي مساء اليوم الجمعة والذي سيكون خفيفا دون أحمال تدريبية عالية.

ويواجه بيراميدز نظيره النجم الكونغولي في الثامنة غد السبت على ملعب الدفاع الجوي، في ذهاب الدور التمهيدي الأول لبطولة الكونفدرالية، والتي يشارك فيها بيراميدز لأول مرة، بعد احتلاله المركز الثالث في الدوري المصري.

وشارك بيراميدز بالبطولة باعتباره ثالث بطولة الدوري الممتاز، وتقام مباراة الإياب أحد أيام 23، 24، 25 أغسطس بالكونغو.