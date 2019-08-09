رياضة | رونالدو يطالب ادارة اليوفي بضم موهبة ريال مدريد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رونالدو يطالب ادارة اليوفي بضم موهبة ريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية إسبانية أن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم يوفنتوس الإيطالي بدأ عملية تحريض ناديه على التعاقد مع لاعب ريال مدريد الشاب فيدي فالفيردي هذا الصيف.

وذكر موقع دون بالون الإسباني أن كريستيانو رونالدو أبلغ إدارة يوفنتوس بالتحرك نحو ريال مدريد من أجل التعاقد مع اللاعب الأوروجوياني فيدي فالفيردي.

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ويعد فيدي فالفيردي واحد من اللاعبين المهمشين في صفوف الملكي تحت قيادة الفرنسي زين الدين زيدان، وقد يحصل على دقائق لعب قليلة للغاية في الموسم الجديد في ظل اعتماد زيزو على ثلاثي الوسط كاسيميرو وكروس ومودريتش.

ويفكر فيدي فالفيردي في الوقت الحالي لمغادرة ريال مدريد للحصول على دقائق لعب أكثر في فريق آخر ، وهو الأمر الذي جعل يوفنتوس الإيطالي يتحرك لضم اللاعب وذلك بعد توصية من البرتغالي كريستيانو رونالدو الذي يعرف إمكانيات لاعب الريال وإمكانياته.

وأوضح الموقع أنه من الممكن أن يتقدم يوفنتوس بعرض لريال مدريد في الأيام المقبلة للحصول على توقيع فيدي فالفيردي.