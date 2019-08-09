رياضة | مفاجأة.. اتحاد الكرة يفكر في إقامة السوبر خارج مصر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مفاجأة.. اتحاد الكرة يفكر في إقامة السوبر خارج مصر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

طالب اتحاد الكرة الشركة الراعية للكرة المصرية، إقامة مباراة السوبر المحلى بين الأهلى والزمالك المحدد لها يوم 18 سبتمبر المقبل خارج مصر بعدما تعذر إقامة المباراة على ستاد القاهرة بسبب استمرار أعمال الصيانة والإصلاحات به عقب إنتهاء بطولة أمم افريقيا 2019.

وأعلن اتحاد الكرة في وقت سابق إقامة مباراة السوبر بين الأهلى والزمالك على ستاد القاهرة، وبحضور جماهيرى، قبل أن يصطدم بعدم الإنتهاء من أعمال الصيانة فى الموعد المحدد للقاء ، وجدد اتحاد الكرة اتصالاته بالشركة الراعية لتحديد المكان الجديد لمباراة السوبر.

تسير المحاولات الحالية فى إتجاهين الأول إقامة المباراة فى الخارج وتحديدا فى السعودية أو الكويت لاسيما وأن الشركة كان لديها عروضا من قبل إستضافة السوبر هناك، وفى حالة تعذر ذلك سيكون الاتجاه الثانى هو إقامة المباراة على ستاد السلام أو برج العرب بالإسكندرية.