شكرا لقرائتكم غموض حول مصير رابطة المحترفين فى الدوري الجديد.. تعرف على الأسباب... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تسود حالة من الغموض حول مصير رابطة المحترفين، فى الدورى الجديد بعدما تجاهل أكثر من ناد إرسال المرشحين لتمثيلهم فى الرابطة، بجانب عدم تحمس مسئولى الجبلاية لتفعيل الرابطة.

وأيضاً من الأسباب الأخري لعدم تفعيل الرابطة هو تجديد الثقة فى عامر حسين رئيسا للجنة المسابقات وتكليفه بوضع جدول الدورى الجديد وهو الدور المنوط برابطة المحترفين التى كان يجب أن تختار بنفسها لجنة المسابقات.