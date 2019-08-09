شكرا لقرائتكم الاسماعيلى يواجه النجوم السعودى وديًا استعداداً للبطولة العربية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يخوض فريق الاسماعيلى بقيادة محمود جابر عصر اليوم الجمعة مباراة ودية مع نظيره النجوم السعودى على ستاد الاسماعيلية استعداداً للبطولة العربية ، وكان الفريق قد فاز فى أخر ودياته على بور فؤاد بهدف دون رد سجله الوافد الجديد خليل نيمار .

وأوقعت القرعة الإسماعيلى فى مواجهة مع أهلى بنى غازى بطل ليبيا ضمن منافسات دور الــ32 حيث يحتضن ملعب الإسماعيلية لقاء الذهاب فيما لم يتضح حتى الأن بشكل رسمى ملعب لقاء الإياب.

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وكان الإسماعيلى قد طالب بتعديل موعد لقاء الذهاب ليقام يوم 13 سبتمبر المقبل بدلًا من يوم 6 من الشهر نفسه بعد ترحيب الفريق الليبى.

ومن المقرر أن ينتظم لاعبو فريق الكرة الأول بالإسماعيلى فى معسكر مغلق بمدينة السادس من أكتوبر بعد أجازة عيد الاضحى لمدة 10 أيام حيث سينطلق اعتبارا من يوم 14 وحتى 24 أغسطس الجاري ، ضمن برنامج اعداد الفريق لخوض منافسات النسخة الجديدة لبطولتى الدورى المحلى وكأس محمد السادس “البطولة العربية” للأندية الأبطال.