تصريحات الخميس.. رحيل علي غزال عن ناديه.. وعودة عمرو جمال لمصر

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:
زوار الخليج 365 الأعزاء، نستعرض يوميا أبرز التصريحات التي أدلى بها نجوم ومسؤولو كرة القدم عن يوم الخميس.
مصدر: غزال اتفق مع ناديه البرتغالي على الرحيل
5 رسائل غاضبة من رئيس الزمالك بعد تأجيل مباراة ديكاداها
وكيل باسم علي لـ"الخليج 365": لاسارتي رفض رحيل اللاعب
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