رياضة | إدارة باريس تحدد موقفه تجاه رحيل نيمار لبرشلونة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إدارة باريس تحدد موقفه تجاه رحيل نيمار لبرشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أشارت صحيفة "ماركا" الإسبانية، اليوم الجمعة، إلى رفض إدارة باريس سان جيرمان التعامل مع نظيرتها برشلونة بشأن نيمار دا سيلفا الذي أبدى رغبته في الرحيل هذا الصيف.

وقالت الصحيفة الإسبانية أن إدارة باريس سان جيرمان تلغي فرضية برشلونة، إنهم لا يريدون التعامل مع النادي الكتالوني.