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رياضة | إدارة باريس تحدد موقفه تجاه رحيل نيمار لبرشلونة

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كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إدارة باريس تحدد موقفه تجاه رحيل لبرشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أشارت صحيفة "ماركا" الإسبانية، اليوم الجمعة، إلى رفض إدارة باريس سان جيرمان التعامل مع نظيرتها بشأن نيمار دا سيلفا الذي أبدى رغبته في الرحيل هذا الصيف.

وقالت الصحيفة الإسبانية أن إدارة باريس سان جيرمان تلغي فرضية برشلونة، إنهم لا يريدون التعامل مع النادي الكتالوني.

وأوضحت "ماركا" أن ليوناردو المدير الرياضي في سان جيرمان قام بعرض نيمار من جديد على ، وهي ليست المرة الأولى.

الجدير بالذكر أن نيمار يريد العودة إلى "كامب نو" من جديد ولكنه يقترب أكثر من ريال مدريد هذا الصيف لأن علاقة باريس مع فلورنتينو بيريز أفضل.

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