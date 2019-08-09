شكرا لقرائتكم خبر عن نجوم المصارعة يبعدون الهلال والنصر عن «محيط الرعب» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالله المرزوق (الرياض) @abdullah_mrzog1

كشفت مصادر مطلعة لـ«الخليج 365» أن الهيئة العامة للرياضة تستعد للإعلان عن رابع مهرجاناتها التي تنوي تنظيمها للعبة المصارعة الحرة، التي تأتي ضمن الاتفاقية التي أبرمتها مع شركة WWE قبل عامين، والتي بموجبها تتم استضافة عروض ومهرجانات المصارعة الحرة في المملكة العربية السعودية لمدة 10 سنوات.

وبحسب المصادر، فإن الموعد الجديد لمهرجان المصارعة القادم سيكون الخميس 31 أكتوبر في مدينة الرياض، وسيتم تنظيم الحدث في استاد جامعة الملك سعود في الرياض، على أن تتم تسمية المهرجان وتحديد النزالات والجولات لاحقا.

ومن المرجح أن يعصف الموعد الذي حدد مبدئياً بديربي الرياض الذي يجمع الهلال بالنصر ضمن أحداث الجولة الـ8 من الدوري السعودي للمحترفين، والتي حدد مكان إقامتها على الملعب ذاته، مما يعني نقل الديربي إلى ملعب آخر، وعلى الأرجع إلى ملعب استاد الأمير فيصل بن فهد بالرياض.

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وسبق أن نظمت الهيئة العامة للرياضة مهرجان Crown Jewel في نوفمبر الماضي، وهو الأمر الذي يستدعي تسليم الملعب لشركة WWE قبل وقت كاف يراوح بين 10 أيام إلى أسبوعين للتجهيز لصناعة منصة دخول المصارعين والحلبة وتنظيم الإنارات والألعاب النارية المتعلقة بالمهرجان.

وأشارت المصادر ذاتها إلى أن المهرجان القادم سيحمل اسم العرض نفسه الذي أقيم في الرياض العام الماضي Crown Jewel 2، ومن المرجح حضور أسماء شهيرة في عالم المصارعة لم يسبق لها الحضور للمملكة مثل ستيف أوستن والعقرب ستينج.

يذكر أن الهيئة العامة للرياضة نظمت 3 مهرجانات سابقة للمصارعة الحرة كان أولها المعركة الملكية الأعظم على ملعب الملك عبدالله بجدة، والثاني كان جوهرة التاج على استاد جامعة الملك سعود، والثالث سوبر شو داون قبل نحو شهرين في مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة.