صلاح يتعرض للعنصرية والشرطة تحقق

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جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الإنترنت) أكدت هيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي أن الشرطة في مقاطعة ميرسيسايد بدأت التحقيق في واقعة تعرض اللاعب المصري محمد صلاح لـ«حادثة عنصرية جديدة» من أحد جماهير إيفرتون. وأعلنت أن الرسالة تضمنت صورة تسخر من نجم أكدت هيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي أن الشرطة في مقاطعة ميرسيسايد بدأت التحقيق في واقعة تعرض اللاعب المصري محمد صلاح لـ«حادثة عنصرية جديدة» من أحد جماهير إيفرتون. وأعلنت أن الرسالة تضمنت صورة تسخر من نجم ليفربول ، وبدأ يتداولها العديد من مستخدمي موقع التواصل الاجتماعي تويتر. وأصدرت شرطة ميرسيسايد بيانا جاء فيه: «نحن على دراية بتغريدة عنصرية نُشرت فيما يتعلق بلاعب كرة قدم في ليفربول، تضمنت صورة ساخرة للاعب، وشاركها الآخرون، وسنحقق في الأمر». وأضاف البيان: «لن يتم التسامح مع جريمة الكراهية بأي شكل من الأشكال، ومع الذين يستخدمون الإنترنت لاستهداف الآخرين، والذين يرتكبون جريمة جنائية مثل جريمة الكراهية عند القيام بذلك، يحتاجون إلى فهم أنهم ليسوا خارج نطاق القانون». من جهته، أصدر إيفرتون بيانا حول الواقعة، قال فيه: «يدين نادي إيفرتون بكل قوة أي نوع من أنواع العنصرية ونبحث الأمر أكثر لفهم ما إذا كان هذا المشجع معروف للنادي بأي شكل من الأشكال».



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