شكرا لقرائتكم خبر عن الزعيم يحسن «عقد» خربين والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالرحمن الحجاب (الرياض)

أفادت مصادر لـ "الخليج 365" بأن الإدارة الهلالية اجتمعت مع اللاعب السوري عمر خربين وذلك لمناقشة تحسين مزايا عقده بعد قرار استمراره مع الفريق، ويأتي تأخر الإدارة الهلالية في مناقشة عقد اللاعب كونه لم يتم قرار استمراره مع الفريق إلا قبل نهاية المعسكر الإعدادي الخارجي بأيام قليلة. يذكر أن الإدارة أنهت ملفات مهمة خلال الفترة الماضية، فيما يتعلق بعقود بعض اللاعبين التي أوشكت على النهاية، حيث تم التجديد مع الثنائي محمد جحفلي وسالم الدوسري لمدة ثلاث سنوات، إضافة إلى شراء ملكية عقد اللاعب البيروفي كاريلو الذي يعتبر من اللاعبين المميزين. ميدانياً، عاود فريق الهلال الأول لكرة القدم أمس (الخميس) تدريباته الاعتيادية بعد أن أراح مدير الجهاز الفني الروماني رازفان لوشيسكو كافة اللاعبين عن التدريبات ليوم الأربعاء، بعد الفوز الكبير على فريق الأهلي في ذهاب دور الـ(16) من بطولة دوري أبطال آسيا. وقد بدأ المران مغلقاً، حيث أجرى اللاعبون الذين شاركوا بصفة رسمية أمام الأهلي تمارين استرجاعية، فيما أدى البقية تدريبات اعتيادية اشتملت على الجانب اللياقي والفني، واختتم المران بمناورة على نصف مساحة الملعب طبق فيها الجهاز الفني بعض الجمل التكتيكية.

من جانبه، اجتمع المدرب الهلالي رازفان باللاعبين قبل بداية التمارين وطالبهم بنسيان نتيجة مباراة الذهاب، والتركيز على لقاء الإياب، وعدم النظر إلى نتيجة المباراة الماضية، لأن كرة القدم ليس فيها مستحيل.