شكرا لقرائتكم خبر عن شركة «تعطر» قمصان العميد والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - محمد النعمي (جدة)

من المنتظر أن تعلن الإدارة الاتحادية برئاسة أنمار الحائلي خلال الأيام القادمة سلسلة من التعاقدات مع شركات لرعاية الفريق الكروي الأول بالنادي لمواسم قادمة.

وبحسب مصادر خاصة لـ«الخليج 365»، فإن الإدارة الاتحادية أنهت اتفاقها مع شركة إبراهيم القرشي للعطور للانضمام لمجموعة الرعاة، بحيث يكون شعار الشركة خلف القميص المقلم، إلى جانب عدد من شركات الرعاية وصلت المفاوضات معها لمراحلها النهائية.

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وتعمل إدارة الحائلي على رسم إستراتيجية استثمارية وتسويقية طويلة المدى ترتكز على فتح قنوات استثمارية تزيد من دخل النادي السنوي، إلى جانب دعم هيئة الرياضة وحقوق البث التلفزيوني ودعم أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء شرف النادي.

وتؤكد المصادر ذاتها أن فريق الاستثمار في الاتحاد توصل لاتفاقيات نهائية مع شركات مختلفة لرعاية الفريق الكروي الأول والألعاب المختلفة بالنادي، سيعلن عنها تباعا، كما تعمل إدارة الحائلي على ترتيب الملف المالي والاستثماري وفق إستراتيجية طويلة تعتمد على زيادة الدخل بتنويع مصادره وزيادة قنوات الاستثمار وتقنين المصروفات.

من جهة ثانية، اعتمد مدرب الاتحاد سييرا اللاعبين داكوستا وكريم الأحمدي وفيتشيو ورومارينهو وخيمينيز وفيلانويفا وبريجوفيتش في قائمته المحلية التي ستخوض مواجهات الموسم الرياضي، إلى جانب جابر عيسى وهارون كمارا.