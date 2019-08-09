الفيصل .. قيادة شابة تلامس الواقع الرياضي

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جدة - خالد شويل - عادل النجار (جدة) خطوات عملية تجسدها هيئة خطوات عملية تجسدها هيئة الرياضة بقيادة الأمير الشاب عبدالعزيز بن تركي الفيصل لتفعيل إستراتيجيتها لتطوير الرياضة السعودية بما يواكب الرؤية الطموحة 2030 التي ستكون بنيتها الأساسية التحول الوطني. الخطوات التي اتخذها رئيس هيئة الرياضة منذ توليه منصبه كفيلة بأن تزيل العوائق التي تواجه الأندية والمنشآت الرياضية، بدءا باجتماعه مع رؤساء الأندية الذي تمخض عن توافق الرؤى وإزالة المعوقات أمامها بما ينعكس إيجابا على قوة الدوري والمنتخبات الوطنية، إلى جانب اهتمامه الشخصي بتهيئة الملاعب لاستقبال المباريات والمناسبات الرياضية، وما كان تفاعله السريع مع ملاحظات الجماهير حول صعوبة الدخول لاستاد الملك فهد الدولي في الرياض لحضور مباراة النصر ونظيره الوحدة الإماراتي في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال آسيا إلا خطوة ضمن خطوات اتخذها الفيصل لتصحيح مسار رياضة الوطن برؤية شبابية وطموح يعانق عنان السماء، لتأدية المهمة التي كلف بها على أكمل وجه، متسلحا بنظرة ثاقبة، تدعمه في ذلك الإمكانات التي وفرتها القيادة لجميع قطاعات الدولة، إذ لاقى تفاعله السريع باتخاذ ما يلزم لتهيئة مداخل ومخارج الاستاد لضمان وصول الجماهير بكل يسر وسهولة في هذا الملعب أو الملاعب الأخرى استحسان الرياضيين لتعزيز الخطوات التي تتخذها الهيئة في إطار تهيئة بيئة رياضية مناسبة.



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