شكرا لقرائتكم طنطا يواجه الانصار السعودى وديًا اليوم استعدادًا للدورى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يواجه فريق طنطا بقيادة أيمن المزين نظيرة الانصار السعودى فى مباراة ودية اليوم الجمعة ضمن معسكر الفريق الطنطاوى بالاكاديمية البحرية فى الاسكندرية ضمن المرحلة الثانية من الاستعدادات لبطولة الدورى الممتاز الموسم المقبل . وقرر الجهاز الفنى لفريق طنطا بقيادة أيمن المزين خوض معسكر مغلق للاعبى الفريق الطنطاوى بالأكاديمية البحرية فى الإسكندرية استعدادا لبطولة الدورى الممتاز الموسم المقبل . وحدد أيمن المزين بداية المعسكر يوم 25 من الشهر الجارى لمدة أسبوعين يتخلله خوض مباريات ودية . Advertisements ويذكر أن فريق طنطا تعاقد مع 13 لاعب هم : علي فرج حارس فريق بتروجيت و محمد فتحي حارس فريق سموحة و أحمد فهمي باك يمين فريق غزل المحلة و إيهاب سمير باك شمال فريق المقاولون العرب و محمود كابونجا لاعب وسط فريق الانتاج الحربي و وليد عادل لاعب وسط فريق مصر المقاصة و محمود صلاح صانع لعب فريق كفرالشيخ و أحمد لالا جناح أيسر فريق بتروجيت و خالد جمال مهاجم فريق ياني التركي " تحت السن " و محمد همام لاعب أف سى مصر على سبيل الاعارة لمدة موسم و " جون أيفيري " مهاجم منتخب كينيا وأحمد الشناوى لاعب فريق حرس الحدود . وعاد فريق طنطا إلى للدورى الممتاز وذلك عقب تصدر المجموعة الثالثة "بحرى" بدورى القسم الثانى وبدأ الفريق بقيادة أيمن المزين فترة الإعداد للموسم الجديد خلال الأيام الماضية بخوض التدريبات الجماعية على استاد جامعة طنطا.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر طنطا يواجه الانصار السعودى وديًا اليوم استعدادًا للدورى... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.