شكرا لقرائتكم بعد 3 وديات.. طلائع الجيش ينهى معسكره بالإسكندرية اليوم... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل ينهى اليوم الجمعة فريق طلائع الجيش معسكره المغلق بالاسكندرية والذى استمر أسبوعاً ليعود للقاهرة، بعد أن خاض ثلاثة مباريات ودية مع الانصار السعودى فاز بها بثلاثية دون رد والاتحاد السكندرى وخسرها بثلاثة أهداف مقابل هدف وأخيراً ظفار العمانى.

وقرر الجهاز الفنى لطلائع الجيش بقيادة البرازيلى سيرجيو فارياس منح لاعبى فريقه إجازة أربعة أيام بمناسبة عيد الأضحى المبارك، على أن يستأنف الفريق تدريباته الأربعاء المقبل على ستاد جهاز الرياضة العسكرى استعداداً للموسم الجديد.

وأقام طلائع الجيش معسكراً مغلقاً بالإسماعيلية استعداداً للموسم الجديد فى الفترة من 20 يوليو حتى 27 من نفس الشهر ثم واجه خورفكان شارقة الاماراتى ودياً وفاز عليه بثلاثية دون رد.

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وأنهى طلائع الجيش بطولة الدورى محتلا المركز الثامن برصيد 41 نقطة بعدما لعب 34 مباراة فاز فى 10 لقاءات وتعادل فى 11 وخسر 13 مباراة وسجل لاعبوه 41 هدفا وتلقت شباكهم 39.

وتعاقد طلائع الجيش مع 6 صفقات فى فترة الانتقالات الصيفية الحالية وهم إبراهيم رخا صانع ألعاب الرجاء المطروحى وعمرو السيسى لاعب النجوم ومهند لاشين وناصر منسى ثنائى بيراميدز وإسلام فؤاد من المقاولون العرب ومحمود سامى من سموحة فضلا عن تمديد إعارة أحمد كابوريا وإسلام سرى بالاضافة لتمديد تعاقد محمد رزق وعلى الفيل .