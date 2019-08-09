شكرا لقرائتكم سعفان الصغير: عواد أكتر حارس "اتدلع" في تاريخ الإسماعيلي... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال سعفان الصغير مدرب حراس مرمى الإسماعيلى إن محمد عواد المنتقل حديثا لصفوف الزمالك فى فترة الانتقالات الصيفية أكثر حارس "اتدلع" فى تاريخ الدراويش. أضاف سعفان الصغير خلال حواره لـ قناة "أون سبورت" مع الإعلامى سيف زاهر: كنت أشعر أن عودة محمد عواد من السعودية ستؤدي إلى مشاكل في الإسماعيلى". تابع مدرب حراس الإسماعيلى :" صفقات الفريق جميعها مميزة هذا الموسم وأعلم أن الجماهير تشعر بالضيق مما حدث بالموسم الماضى ولكن نعدهم بتقديم الأفضل".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر سعفان الصغير: عواد أكتر حارس "اتدلع" في تاريخ الإسماعيلي... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.