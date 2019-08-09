شكرا لقرائتكم المقاولون يواجه عجمان الإماراتى وديًا استعدادًا للدورى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب بقيادة عماد النحاس مدرب الفريق، مباراة ودية في السابعة مساء اليوم الجمعة بالجبل الأخضر معقل الفريق، امام فريق عجمان الإماراتي الذي يقيم معسكره بالقاهرة. ويسعى الجهاز الفني للمقاولون بقيادة عماد النحاس إلى استغلال ودية اليوم في الاطمئنان على حالة بعض اللاعبين وتجربة عدد من الشباب. Advertisements ويواصل الفريق استعداده للموسم الجديد حيث يطمح ذئاب الجبل في دخول المربع الذهبي بعدما أنهى الموسم الماضي في المركز الخامس برصيد 48 نقطة. ومن المقرر أن يسافر المقاولون نهاية أغسطس الجاري إلى كرواتيا للدخول في معسكر خارجي يتخلله ثلاث مباريات ودية على الأكثر.

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