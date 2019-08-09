نيمار يخشى تلاعب برشلونة بشأن انتقاله إلى ريال مدريد

أكدت تقارير صحفية إسبانية أن نادي برشلونة لا يستسلم في عملية إعادة اللاعب البرازيلي نيمار جونيور مهاجم باريس سان جيرمان الفرنسي إلى الكامب نو.



وكشفت صحيفة سبورت الإسبانية أن إدارة البلوجرانا طلبت من البرازيلي نيمار التوقف في الوقت الحالي عن التفاوض بشأن انتقاله إلى ريال مدريد.

وأوضحت أن البارسا يجهز عرضًا جديدًا لنادي باريس سان جيرمان يتضمن عدد

من اللاعبين من بينهم كوتينيو و حقيقة أن نيمار يريد فقط الذهاب إلى البارسا تسمح لبارتوميو بالحفاظ على درجة معينة من التفاؤل حيث قرر رئيس النادي جوسيب ماريا بارتوميو المسؤول عن العملية وهو في أمريكا حاليًا القيام بمحاولة جديدة مع باريس سان جيرمان من أجل التوقيع مع نيمار.السؤال الكبير هو الدور الذي يرغب نيمار في القيام به في ساعات التفاوض الحاسمة هذه من البارسا طلبوا منه الظهور علنًا والقول أنه يريد مغادرة البي أس جي والعودة للكامب نو.ولكن هذا غير مؤكد من أن نيمار سيتخذ هذه الخطوة لأن نيمار ووالده لا يثقان في عرض برشلونة ويخشيان انسحاب البارسا من العملية وهو ما يعني إغلاق أبواب ريال مدريد أمامه وسيضطر للبقاء سنة أخرى في باريس سان جيرمان.