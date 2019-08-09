تعرف على تشكيلة تشيلسي قبل مواجهة مانشستر يونايتد بالدوري الإنجليزي

كشفت صحيفة أكسبريس الإنجليزية عن التشكيلة المتوقعة لتشيلسي لمواجهة مانشستر يونايتد في المباراة الافتتاحية لكلا الفريقين بالبريميرليج هذا الموسم.

وسيحل تشيلسي ضيفاً على مانشستر يونايتد يوم الأحد على

ملعب أولد ترافورد في الجولة الأولى بالدوري الإنجليزي الممتاز.ونشرت صحيفة الأكسبريس على التشكيلة الأقرب لفرانك لامبارد التي قد يبدأ بها موسمه ضد المان يونايتد وقد يلعب بطريقة (4-2-3-1):حراسة المرمى: كيبا.لاعبو الدفاع: أزبيلكويتا ، كريستنسن ، كورت زوما ، إيمرسون.ثنائي ارتكاز: نجولو كانتي ، جورجينيو.ثلاثي وسط مهاجم: بوليسيتش ، مونت ، بيدرو.رأس حربة: تامي أبراهام.