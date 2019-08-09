

يواجه النجم الألماني ليروي ساني لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي خطر الغياب لعدة أشهر بعد تشخيص إصابته بتمزق جزئي على مستوى الرباط الصليبي الأمامي.

وأكدت صحيفة ميرور الإنجليزية أن ليروي ساني لاعب المان سيتي يحتاج لإجراء عملية جراحية بعد تشخيص إصابته بتمزق جزئي على مستوى الرباط الصليبي الأمامي لركبته اليمنى ، وهي الإصابة التي تعرض لها في أول ربع ساعة ضد

وبالتالي قد يغيب ساني عن الملاعب لعدة أشهر بعد تعرضه لأضرار في الرباط الصليبي الأمامي وسيغيب عن الملاعب لجزء كبير من الموسم الجديد وبذلك فإن اللاعب لن ينتقل إلى بايرن ميونيخ هذا الصيف.

على الرغم من خروج ساني المقلق من ملعب المباراة إلا أن بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي اقترح بعد المباراة أن الإصابة لم تكن خطيرة كما كان يخشى في البداية رغم أنه من المفهوم أن الاختبارات اللاحقة رسمت صورة أكثر قتامة.

من المتوقع أن يقدم جوارديولا تحديثًا عن حالة ساني في مؤتمره الإعلامي يوم الجمعة قبل المباراة الافتتاحية للدوري الإنجليزي الممتاز ضد وست هام يوم السبت.

تعرض لها في أول ربع ساعة ضد ليفربول في كأس الدرع الخيرية.وبالتالي قد يغيب ساني عن الملاعب لعدة أشهر بعد تعرضه لأضرار في الرباط الصليبي الأمامي وسيغيب عن الملاعب لجزء كبير من الموسم الجديد وبذلك فإن اللاعب لن ينتقل إلى بايرن ميونيخ هذا الصيف.على الرغم من خروج ساني المقلق من ملعب المباراة إلا أن بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي اقترح بعد المباراة أن الإصابة لم تكن خطيرة كما كان يخشى في البداية رغم أنه من المفهوم أن الاختبارات اللاحقة رسمت صورة أكثر قتامة.من المتوقع أن يقدم جوارديولا تحديثًا عن حالة ساني في مؤتمره الإعلامي يوم الجمعة قبل المباراة الافتتاحية للدوري الإنجليزي الممتاز ضد وست هام يوم السبت.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ارتباك في مانشستر سيتي بعد تأكد إصابة ساني الخطيرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.