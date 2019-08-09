كلوب: مباراة نورويتش ليست سهلة



تحدث مدرب ليفربول يورجن كلوب خلال مؤتمر صحفي قبل إنطلاق بطولة البريميرليج غداً بمواجهة نوريتش سيتي في الجولة الأولى للدوري الانجليزوي والتي يأمل فيها في تحقيق يضعه على الطريق الصحيح لبداية المنافسة على لقب الدوري الانجليزي الذي خسره في الجولة الاخيرة في الموسم الماضي .

وقال كلوب في تصريحاته التي نقلتها صحيفة ديلي ستار الإنجليزية: بالنسبة لنوريتش سيتي، تحقيق بطولة الدوري للدرجة الأولى مشابه لتحقيق دوري الأبطال بالنسبة لنا ، لا يمكن أن تعتمد على

ذلك الآن، لقد كان منذ وقت طويل، ولكن كلا الناديان لديهم الأسباب اللازمة ليكونوا في هذه الثقة العالية.وأضاف: أنت تحتاج لبعض المباريات من الموسم الماضي، وهذا ما فعلناه. نوريتش لديهم فريق جيد ومنظومة رائعة لفريق صاعد ، لديهم خطة ومشروع جيد، سيحتاجون للحظ قليلاً وسيكونوا سائرين على الخطة المتبعة ، أنا أحترم هذا الفريق كثيراً.وتابع: هذه المباريات مثل الموز إن لم تكن في كامل إستعدادك لها 100% ستزلق بها. لديهم فريق مذهل ورائع.عن مدرب نوريتش قال كلوب: أحترمه كثيراً، للأسف لا نعرف بعضنا البعض ولكن عملنا في نفس النادي في الماضي (بوروسيا دورتموند) ولكن في أوقات مختلفة. بشكل كبير، من يدرب بوروسيا دورتموند، سيُدرب في إنجلترا مستقبلاً هكذا يبدو الأمر.وواصل: سنركز على تقديم مستوى جيد، والأجواء ستكون مذهلة لأنها ستكون المباراة الأولى على أنفيلد منذ وقت طويل. جماهيرنا تنتظرنا ونحن ننتظرهم.وأختتم: مع لحظة إنطلاق الصافرة يجب علينا أن ندخل الموسم بقوة أنا مشجع أيضاً وعندما يبدأ الموسم يجب أن نكون مستعدين بنسبة 100% له.