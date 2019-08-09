دي لورينتيس ينتقد مانشيستر يونايتد بسبب صفقة ماكجواير

وجه أوريليو دي لورينتيس رئيس نادي نابولي الإيطالي انتقادات لاذعة لمانشستر يونايتد بسبب السعر الذي انفقه الفريق الإنجليزي من أجل التعاقد مع هاري ماجواير مدافع ليستر سيتي سابقاً.
وقد أبرم مانشستر يونايتد صفقة نقل قياسية بالتعاقد مع ماجواير من ليستر سيتي هذا الصيف مقابل 80 مليون جنيه إسترليني كأغلى مدافع في العالم.
وقال أوريليو دي لورينتيس في تصريحاته التي نقلتها صحيفة
وأضاف: مع وضع ذلك في الاعتبار ، أعتقد أن قيمة كوليبالي الحالية تبلغ 250 مليون جنيه إسترليني ، إذا كانوا قد دفعوا الكثير لضم ماجواير.
وتابع: مشكلة التكلفة الفائقة للاعبين تعود إلى إنجلترا ، في إنجلترا ، يجنون أموالًا أكثر من فرنسا وإسبانيا وإيطاليا وألمانيا.
وأختتم: إذا حقق النادي 800 مليون جنيه إسترليني ، فلن يواجه مشكلة في تقديم حوالي 80 مليون جنيه إسترليني ، و 90 مليون جنيه إسترليني ، و 100 مليون جنيه إسترليني للاعب واحد ، لا توجد منافسة حقيقية جيدة ونزيهة بين إنجلترا والدول الأخرى.
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