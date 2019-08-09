طارق يحيي يقرر إقامة مباراة ودية بين الأبيض ونادي 6 أكتوبر

قرر طارق يحيى المدير الفني لفريق الكرة اقامه مباراه وديه غدا السبت مع نادي ٦ أكتوبر فى إطار الاستعدادات الجاده للقاء ديكادها بطل الصومال المقرر يوم ١٦أغسطس الجاري في ذهاب دور ال٦٤ لدوري أبطال إفريقيا. الجاري في ذهاب دور ال٦٤ لدوري أبطال إفريقيا.

وكان الزمالك قد تلقي خطاب من الاتحاد الافريقي بتاجيل مباراته مع ديكادها بطل الصومال في دور ال64لدوري ابطال افريقيا والتي كان مقرر اقامتها اول ايام عيد الاضحي وبناء عليه عدل الجهار الفني بقياده طارق يحي المدير الفني للفريق خطه اعداد الفريق ليقيم مباراه وديه غدا السبت مع نادي 6اكتوبر

الصومال في دور ال64لدوري ابطال افريقيا والتي كان مقرر اقامتها اول ايام عيد الاضحي وبناء عليه عدل الجهار الفني بقياده طارق يحي المدير الفني للفريق خطه اعداد الفريق ليقيم مباراه وديه غدا السبت مع نادي 6اكتوبر

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