نيمار يتمرد على باريس سان جيرمان ويرفض اللعب

يواصل نيمار دي سيلفا نجم باريس سان جيرمان الفرنسي الضغط على إدارة ناديه من أجل الرحيل خلال الانتقالات الصيفية الجارية.

ومع رغبته بالعودة إلى صفوف البرسا، أكدت إذاعة "راك ١" الكتالونية، أن نيمار قرر عدم لعب مباراة يوم الأحد ضد نيم في افتتاح الدوري الفرنسي، في محاولة من البرازيلي للضغط على ناديه، رغبةً منه في الخروج.

ويعطي نيمار الأولولية لبرشلونة في حال رحيله عن

فريقه الباريسي، وسط إهتمام من نادي ريال مدريد من أجل ضمه، لكن رغبة النجم البرازيلي العودة لصفوف البرسا، من ناحية أخرى يسعى ريال مدرير لاستغلال انهيار العلاقة بين نيمار وناديه باريس سان جيرمان، بالإضافة إلى توتر العلاقة بين إدارة نادي برشلونة والنادي الباريسي، مما يعطي الفرصة لريال مدريد لخطف الصفقة.

وأشارت التقارير، إلى ان فلورنتينو بيريز رئيس نادي ريال مدريد، هو من يسعى لجلب نيمار إلى الميرينجي، لكن الأمر والقرار الأخير بيد المدرب الفرنسي زين الدين زيدان، الذي لا يحب البرازيلي، بسبب سلوكه.

بينما يجهز نادي برشلونة عرضًا كبيرًا، فيه لاعبين مُهمين بالنسبة لسان جيرمان، سيكون من المحتمل وجود كوتينيو من ضمنها، وأكدت التقارير، أن رغبة نيمار في العودة إلى البرسا، تعطي إدارة النادي الكتالوني الهدوء في التفاوض وعدم التسرع بسبب ضغط باريس جيرمان عليهم بعرض ريال مدريد.