فشل إعارة عمرو جمال إلى الصفاقسي التونسي



فشلت إعارة عمرو جمال مهاجم فريق الأهلي إلى الصفاقسي التونسي بسبب ارتباط اللاعب بالتجنيد. وعاد اللاعب من تونس لأداء الخدمة العسكرية ، وأبلغ مسؤولو الأهلي إدارة الصفاقسي فسخ التعاقد ودياً وإعادة المبالغ المدفوعة. فسخ التعاقد ودياً وإعادة المبالغ المدفوعة. وأصبح عمرو جمال عل أعتاب التعاقد مع طلائع الجيش خلال الموسم الجديد.



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