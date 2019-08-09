فشل إعارة عمرو جمال إلى الصفاقسي التونسي

فشلت إعارة عمرو جمال مهاجم فريق الأهلي إلى الصفاقسي التونسي بسبب ارتباط اللاعب بالتجنيد.
وعاد اللاعب من تونس لأداء الخدمة العسكرية ، وأبلغ مسؤولو الأهلي إدارة الصفاقسيفسخ التعاقد ودياً وإعادة المبالغ المدفوعة.
وأصبح عمرو جمال عل أعتاب التعاقد مع طلائع الجيش خلال الموسم الجديد.
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