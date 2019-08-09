رياضة | الزمالك يضحي من أجل التعاقد مع دياز

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الزمالك يضحي من أجل التعاقد مع دياز والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

رفع مجلس إدارة نادى الزمالك ميزانية الجهاز الفني الجديد للفريق من مليون و700 ألف دولار إلي 2 مليون دولار لاستقدام الأرجنتيني رامون دياز المدير الفني السابق لبيراميدز من أجل تولي القيادة الفنية للفريق الأبيض في المرحلة المقبلة.

ويقوم دياز حاليا بمراجعة عقود قيادة الزمالك لإضافة بنود بها والحصول علي موافقة الزمالك بشأن تلك البنود قبل تنصيبه بشكل رسمي مديرا فنيا للفريق الأبيض في الأيام القليلة المقبلة بعد إسناد المهمة لطارق يحيي بشكل مؤقت.