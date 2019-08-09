رياضة | آس الإسبانية: برشلونة يعلن الاستسلام أمام ريال مدريد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر آس الإسبانية: برشلونة يعلن الاستسلام أمام ريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

فجرت تقارير صحفية إسبانية مفاجأة من العيار الثقيل بشأن قضية البرازيلي نيمار دا سيلفا نجم باريس سان جيرمان الفرنسي، وانتقاله لصفوف برشلونة أو ريال مدريد خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وقالت صحيفة "آس" الإسبانية أن إدارة برشلونة مقتنعة بأن ريال مدريد هو المفضل للفوز بخدمات نيمار خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

وأشارت التقارير الإسبانية بأن النادي الملكي برئاسة فلورنتينو بيريز يعمل على إغلاق صفقة اللاعب البرازيلي خلال الأيام القليلة القادمة.