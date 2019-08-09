رياضة | رسمياً.. مهاجم منتخب السويس ينتقل للإعلاميين لموسمين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رسمياً.. مهاجم منتخب السويس ينتقل للإعلاميين لموسمين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجح مجلس إدارة نادي الإعلاميين، في الحصول على توقيع مهاجم منتخب السويس، اللاعب إيهاب المصري، لتدعيم خطوطه، خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية.

وقام اللاعب بالتوقيع لفريق الإعلاميين، لمدة موسمين، في صفقة إنتقال حر، في حضور خالد فتوح نائب رئيس النادي والمشرف على الكرة، وأشرف عبده مدير الكرة، ومحرم فؤاد المدير الاداري، ومحمود مطر منسق عام الفريق.

ويملك المصري خبرات كبيرة في الدوري الممتاز، حيث لعب من قبل في صفوف المقاولون العرب، وبتروجت، وسموحة، وأسوان، والرجاء، وإنضم لفريق منتخب السويس قبل موسم ونصف، قادما من رحلة إحتراف قصيرة في نادي اليرموك الأردني.