رياضة | أول تعليق من نجم باريس سان جيرمان على انضمامه لبرايتون

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أول تعليق من نجم باريس سان جيرمان على انضمامه لبرايتون والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعرب روماريك يابي البالغ من العمر 19 عامًا نجم برايتون الإنجليزي المنضم من ​باريس سان جيرمان​ عن سعادته بالانضمام للنادي الإنجليزي وأنه جاهز للتحدي الجديد.



وقال يابي في تصريحات لموقع النادي الرسمي : "أنا سعيد جدًا لوجودي هنا في برايتون. إنه نادٍ ومدينة جميلة وأنا مستعد لهذا التحدي الجديد".



واختتم يابي تصريحاته قائلاً : "أفضل صفاتي هي دفاعي وأحب أن أعرض مهاراتي، هذا جزء من هويتي وطريقة لعب كرة القدم".