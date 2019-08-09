رياضة | فالفيردي يفاجئ كوتينيو بقرار حاسم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فالفيردي يفاجئ كوتينيو بقرار حاسم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد الإسباني إرنستو فالفيردي المدير الفني لبرشلونة ثقته في بقاء البرازيلي فيليب كوتينيو مع الفريق في الموسم المقبل وأنه سوف يعتمد عليه في الموسم الجديد.

وقال فالفيردي في تصريحات صحفية عقب مباراة نابولي :"لا عرف ماذا سيحدث مع كوتينيو في الأسابيع القليلة المقبلة لكن من جهتي فهو ضمن خطتي وسوف اعتمد عليه بكل تأكيد".

Advertisements

واختتم فالفيردي تصريحاته قائلاً : " كوتينيو لم يشارك في مباراة نابولي لأنه لم يتدرب مع الفريق سوى يومين فقط كحال زميله أرتورو فيدال وأخطط للدفع بهما بشكل تدريجي وأنه سيشارك لدقائق في المباراة المقبلة".

وكانت العديد من التقارير الصحفية الإسبانية أكدت أن اسم كوتينيو في الأيام الماضية ارتبط بالانتقال إلى توتنهام وآرسنال لكن المفاوضات لم تتم بسبب غلق سوق الانتقالات في إنجلترا.

يذكر أن كوتينيو انضم إلى برشلونة من ليفربول في يناير 2018 وشارك مع الفريق في 76 مباراة في جميع البطولات، سجل خلالها 21 هدفا وصنع 11 هدفا.