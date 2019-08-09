انت الان تتابع انطلاقة "البريميرليغ".. قوانين جديدة ومنافسة شرسة وحصان أسود ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

ينطلق الدوري الإنجليزي الممتاز بحلته الجديدة مساء الجمعة، بلقاء ليفربول ونوريتش، لتعود الإثارة في الموسم الجديد الذي يعد بالكثير من الأحداث والإثارة.

وأغلقت رابطة الدوري الإنجليزي سوق الانتقالات مساء الخميس، لتتضح الصورة النهائية بشكل أكبر، حول الشكل النهائي للأندية الـ20، التي ستدخل "معركة" طاحنة على مدار 10 أشهر.

المنافسة

من المتوقع أن تستمر المنافسة "الشرسة" التي شهدها الدوري الموسم الماضي، بين مانشستر سيتي وليفربول، للعام الثاني على التوالي، خاصة بعد "البروفة" التي ظهر بها الناديان في مباراة الدرع الخيرية.

ومع إغلاق سوق الانتقالات، يبدو أن توتنهام هوتسبر هو الأقرب لمنافسة الناديين، بعد سلسلة من التعاقدات "القوية"، التي ستعزز تشكيلة وصيف أوروبا.

ولا تزال معالم تشلسي "غير واضحة"، بوجود الأسطورة السابق فرانك لامبارد على رأس الجهاز الفني، بينما لا يبدو ناديا أرسنال ومانشستر يونايتد جاهزين بشكل كاف للمنافسة على اللقب.

أفضل التعاقدات

ومما لا شك فيه أن ناديي أستون فيلا وتوتنهام حققا أفضل انتقالات بين الأندية الـ20، حيث دعم كلا الفريقين التشكيلة بعدد من اللاعبين المميزين.

أما سوق الانتقالات الأكثر هدوءا، فكان من نصيب بطل أوروبا ليفربول، الذي قرر عدم التعاقد مع أسماء كبيرة هذا الصيف، والاكتفاء بتعاقدات مع لاعبين شابين، وحارس احتياطي.

تغييرات المدربين

وعلى غير العادة، لم تغير أندية كثيرة مدربيها هذا الصيف، فاكتفت 3 أندية فقط، بالتعاقد مع مدربين جدد، وهي أندية تشلسي ونيوكاسل وبرايتون.

وتعاقد نيوكاسل مع المدرب المخضرم ستيف بروس، بديلا للإسباني رافايل بينيتيز، الذي اختلف مع الإدارة حول سياسة الانتقالات في الفريق، بينما وقع برايتون مع الإنجليزي الشاب غراهام بوتر، الذي لم يسبق له العمل في البريميرليغ.

أما تشلسي، فعين أسطورته السابقة، فرانك لامبارد ليدير دفة السفينة، بعد تجربة ناجحة في تدريب ديربي كاونتي بدوري الدرجة الأولى الموسم الماضي.

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الحصان الأسود

كان نادي وولفرهامبتون "الحصان الأسود" للموسم الماضي بجدارة، بعد تقديمه موسما قويا، استطاع فيه هزيمة جميع الأندية الكبيرة.

هذا الموسم، لا تتضح معالم "المفاجآت" القادمة، ولكنها قد تأتي من "طيور الكناري"، نادي نوريتش سيتي، الذي يقوده الألماني دانييل فاركه.

وقدم نوريتش الموسم الماضي مستوى "مذهلا" بدوري الدرجة الأولى، وحقق لقب الدوري، بأداء هجومي وكرة قدم "حديثة"، مشابها لسيناريو وولفرهامبتون قبله بعام.

أبرز الوافدين الجدد

لم تتعاقد الأندية الإنجليزية مع نجوم ذوي "الوزن الثقيل" هذا الصيف، ولكن هناك عددا لا بأس به من النجوم الجيدة التي ستبرز مواهبها على الملاعب الإنجليزية للمرة الأولى.

ومن أبرز هؤلاء النجوم، الأميركي كريستيان بوليسيتش، الذي يترقب جمهور تشلسي رؤيته في مباريات الدوري، بعد تألقه لأعوام مع بوروسيا دورتموند في ألمانيا.

أما مانشستر سيتي فعزز خطه الدفاعي، بالتعاقد مع لاعب المحور الإسباني رودريغو، والظهير البرتغالي جواو كانسيلو.

أما أبرز اللاعبين الهجوميين الذين تترقب الجماهير مشاهدة مواهبهم الموسم المقبل، فهم المهاجم الإيطالي الشاب مويز كين، الذي وقع مع إيفرتون، والجناح العاجي نيكولاس بيبي مع أرسنال، والمهاجم الفرنسي سيباستيان هالر مع ويست هام.

" الفار "

أخيرا، سيعتمد الدوري الإنجليزي تقنية الفيديو في المباريات، ليكون آخر المنضمين لقطار التكنولوجيا، من بين دوريات أوروبا الكبرى.

وستضيف تقنية الفيديو نوعا إضافيا من الإثارة، وارتفاعا في ركلات الجزاء، وقد يكون حاسما في تفاصيل صغيرة، قد تحدد الفائز بلقب الدوري.